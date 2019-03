Der Schweizer Telekommunikationsdienstleister Mobilezone (ISIN: CH0276837694) wird eine Dividende von 0,60 Franken (ca. 0,53 Euro) ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Im Vorjahr kam es ebenfalls zur Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,60 Franken. Beim derzeitigen Kursniveau von 9,53 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,56 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 4. April 2019 statt. Ab dem 9. ...

