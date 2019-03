Ein Einbruch bei den chinesischen Exporten um 20 Prozent im Februar und die deutlich gesenkten Wachstumsaussichten für die Eurozone, verunsichern die Anleger am Freitag massiv. An den asiatischen Börsen schlossen die Indizes mit kräftigen Verlusten, nachdem es am Donnerstag bereits an der Wall Street abwärts ging. Keine guten Vorzeichen für den deutschen Handel. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

