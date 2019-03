Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen und haben damit an die starken Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 164,64 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,05 Prozentpunkte.

Zum Handelsauftakt sorgten enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland für neuen Auftrieb. Im Januar war der Auftragseingang in der Industrie überraschend im Monatsvergleich gesunken. Außerdem dämpften schwache Exportdaten aus China die Risikofreude der Anleger. Im Februar waren die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt um 20,7 Prozent im Jahresvergleich gefallen und damit viel stärker als erwartet.

Am Vortag hatte die Verlängerung der Niedrigszinsphase durch die Europäische Zentralbank (EZB) bis ins kommende Jahr die Renditen von Anleihen der Eurozone stark nach unten gedrückt. Die Rendite für zehnjährigen Bundesanleihen hatte sich auf nur noch 0,05 Prozent halbiert.

Im weiteren Tagesverlauf bleiben Konjunkturdaten im Fokus der Anleger am deutschen Rentenmarkt. Am Nachmittag wird der US-Arbeitsmarktbericht für Februar erwartet. Die Kennzahlen werden stark beachtet und könnten für einen neuen Impuls am Devisenmarkt sorgen./jkr/zb

