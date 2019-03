Nach dem es am Donnerstag bei 1,1180 zu einer Bodenbildung gekommen war, konnte sich der EUR/USD erholen und so findet der Handel am Freitag mit der europäischen Sitzung bei 1,1200 statt. EUR/USD nach EZB schwächer, schaut auf NFP Die bearish Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung hat zugenommen, da die EZB mit ihrer gestrigen Sitzung eine dovish ...

Den vollständigen Artikel lesen ...