Ach ja, es wäre ja fast zu schön gewesen, wenn Wirecard (WKN: 747206) und mit ihr die leidgeplagten Investoren mal ein kleines bisschen Luft zum Durchatmen bekommen hätten. Allerdings scheint hieraus weiterhin nix zu werden. Denn wie zur Mitte der Woche bekannt wurde, mischt sich ein neuer Akteur in die Causa Wirecard ein - und steht dem Unternehmen nicht sonderlich wohlgesonnen gegenüber. Lass uns daher an dieser Stelle einen erneuten Blick auf diese Wendung werfen und sie in den bisherigen Kontext ...

