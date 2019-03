Wie schon in der Vorwoche wollen wir auch diesmal unseren Zuschauer/-innen einen Mehrwert bieten, indem wir über eine Firma sprechen, deren Name uns selbst vor kurzem noch nicht ganz geläufig war.



Dabei blicken wir nicht gen Westen wie letzte Woche, sondern gen Osten nach China. Dort schießen die Internetfirmen derzeit wie Pilze aus dem Boden (oder Altbiere während der gerade zurückliegenden Karnevalstage in Düsseldorf aus dem Tresen). So auch das Unternehmen namens Pinduoduo, dessen Gründung noch gar nicht so lange zurückliegt. Erfahren Sie im heutigen Video wie Pinduoduo das Einkaufen im Internet revolutionieren möchte - und zwar so, dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt. In diesem Sinne: viel Spaß mit den X-perten!