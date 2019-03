Zuerst erhielten am 25. Januar 30 Mechatroniker und eine Mechatronikerin für Kältetechnik an der Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik in Harztor ihre Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse. Das beste Ergebnis erzielte Kamil Jankowski von der KTE Kälte-Klima-Technik GmbH in Eisleben. Als Auszeichnung seiner Leistungen erhielt er den speziellen Rollgabelschlüssel der Landesinnung und einen Seminargutschein der Bundesfachschule. Erwähnenswert war auch die außerordentlich gute Berichtsheftführung von Ali Haneef von den Malediven. Der Lohn dafür: das Fachbuch "Elektro- und Steuerungstechnik in der Kältetechnik".

Am 14. Februar folgten dann 51 neue Mechatroniker und eine Mechatronikerin in Hessen, die bei einer Feierstunde im Barbarossasaal des Main-Kinzig-Forums Gelnhausen vom stellvertretenden Innungsgeschäftsführer Michael ...

