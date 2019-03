Tagesgewinner war am Donnerstag FE Ltd mit 40,00% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,50%) vor Air Berlin mit 17,02% auf 0,01 (45% Vol.; 1W 37,50%) und Steinhoff mit 4,05% auf 0,12 (77% Vol.; 1W -0,81%). Die Tagesverlierer: SLM Solutions mit -9,09% auf 7,50 (132% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,92%), Vectron mit -8,82% auf 9,30 (156% Vol.; 1W 18,93%), Geely mit -8,47% auf 1,62 (135% Vol.; 1W -2,41%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (42066,76 Mio.), HSBC Holdings (40981,6) und Vodafone (26799,2). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Ibu-Tec (566%), LPKF Laser (511%) und paragon (445%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC Holdings mit 9020%, die beste ...

