Deutscher Auftragseingang sinkt im Januar stark

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Januar deutlich schwächer als erwartet entwickelt - allerdings auf einer spürbar nach oben revidierten Vormonatsbasis. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung der Großaufträge lag der Auftragseingang im Januar um 2,5 Prozent niedriger als im Vormonat.

Lampe zweifelt an Aussagekraft deutscher Produktionsdaten

Das Bankhaus Lampe warnt davor, den überraschenden und starken Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Januar überzubewerten. "Angesichts der starken Revision für Dezember frage ich mich, ob wir die wahre Entwicklung im Januar nicht auch erst im nächsten Monat erfahren werden", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Für den Moment gehe er davon aus, dass der Abwärtstrend in der Industrie anhalte, allerdings ohne "Dramapotenzial", wie er sagte.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Januar um 0,6 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Januar erneut gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Den ursprünglich für Dezember gemeldeten Umsatzanstieg von 2,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 3,2 Prozent.

Commerzbank: EZB hebt Zinsen auch 2020 nicht an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Einschätzung der Commerzbank auch im nächsten Jahr nicht anheben. "Dafür spricht auch die so genannte Orphanides-Regel, nach der die Veränderung des Leitzinses von der Abweichung der prognostizierten Inflation vom Zweiprozentziel der EZB sowie von der Abweichung des erwarteten Wirtschaftswachstums vom Potenzialwachstum abhängt", schreibt Chefvolkswirt Jörg Krämer einem aktuellen Kommentar.

Chinas Exporte brechen im Februar ein

Eine schwächere Nachfrage und die Auswirkungen der Urlaubszeit rund um das Neujahrsfest haben die Exporte Chinas im Februar einbrechen lassen. Diese fielen um 20,7 Prozent schwächer aus als vor Jahresfrist, nachdem sie im Januar noch um 9,1 Prozent geklettert waren, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Rückgang der Exporte um 6 Prozent gerechnet. Die Importe fielen um 5,2 Prozente schwächer aus, nach einem Rückgang von 1,5 Prozent im Januar. Hier hatten Volkswirte mit einer Verringerung von 2,5 Prozent gerechnet.

Japans Wirtschaft legt im vierten Quartal stärker zu als erwartet

Japans Wirtschaft ist im Schlussquartal 2018 dank robuster Unternehmensinvestitionen stärker gewachsen als zunächst erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kletterte aufs Jahr hochgerechnet zwischen Oktober und Dezember um 1,9 Prozent, wie aus den revidierten Daten der japanischen Regierung (2. Veröffentlichung) hervorgeht. Die ursprüngliche Schätzung lautete auf ein Plus von 1,4 Prozent.

Nordkoreas Raketenanlage Sohae offenbar schon wieder funktionsfähig

Gut eine Woche nach dem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump ist eine nordkoreanische Anlage für Langstreckenraketen offenbar wieder voll einsatzfähig. Der Wiederaufbau der Abschussrampe auf der Anlage Sohae im Norden des Landes sei rasant fortgeschritten, teilte die renommierte US-Website 38 North mit.

USA halten atomare Abrüstung Nordkoreas in Trumps laufender Amtszeit für möglich

Die US-Regierung hält eine vollständige atomare Abrüstung Nordkoreas in der laufenden Amtszeit von US-Präsident Donald Trump noch für möglich - trotz des gescheiterten Gipfels von Hanoi, und trotz neuer Berichte über den Wiederaufbau einer nordkoreanischen Raketenanlage. Ein US-Regierungsvertreter sagte, eine "endgültige, vollständig überprüfte Denuklearisierung" sei noch in der "ersten Amtszeit" Trumps möglich. Es bleibe "ausreichend Zeit".

Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort zu knapp vier Jahren Haft verurteilt

Der frühere Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist zu knapp vier Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Alexandria im Bundesstaat Virginia verhängte wegen Steuer- und Bankenbetrugs eine 47-monatige Gefängnisstrafe gegen den 69-Jährigen. Das Strafmaß blieb damit deutlich unter der Empfehlung des US-Justizministeriums und von Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Diese hatten zwischen 19 und 24 Jahren Haft gefordert.

Cohen verklagt Trump-Konzern wegen ausstehender Honorare in Millionenhöhe

Michael Cohen, der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, hat den Trump-Konzern auf die Zahlung ausstehender Honorare in Höhe von 1,9 Millionen Dollar verklagt. In seiner Klage führt Cohen an, das Unternehmen habe seine Zahlungen an ihn eingestellt, nachdem seine Kooperation mit Ermittlern bekannt geworden sei. Damit habe der Trump-Konzern eine getroffene Vereinbarung gebrochen.

Kanadas Premier räumt Versäumnisse in politischer Krise ein

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe einer Einmischung in die Justiz erneut zurückgewiesen. Er habe während der Ermittlungen gegen den Baukonzern SNC-Lavalin "keinen unangemessenen Druck" auf die damalige Justizministerin Jody Wilson-Raybould ausgeübt, versicherte Trudeau bei einer Pressekonferenz in Ottawa.

Inhaftierter katalanischer Politiker zu Spitzenkandidat für Europawahl gekürt

Die Freie Europäische Allianz (EFA) hat den inhaftierten katalanische Unabhängigkeitsführer Oriol Junqueras zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt. Das gab seine linksnationalistische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, Republikanische Linke) bekannt. "Wenn der spanische Staat ihn zum Schweigen bringen will, geben wir ihm eine Stimme", erklärte Junqueras' Parteifreund und EU-Abgeordnete Jordi Sole.

Ultrakonservativer Kleriker zum Oberhaupt des Justizsystems im Iran ernannt

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat den ultrakonservativen Kleriker Ebrahim Raisi zum Chef des Justizsystems ernannt. Raisi solle einen Wandel im Justizsystem des Landes herbeiführen, der den "Erfordernissen, Fortschritten und Herausforderungen" im 40. Jahr der islamistischen Revolution entspreche, erklärte Chamenei. Der Geistliche solle sich in seiner neuen Rolle auch gegen Korruption einsetzen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Jan +1,3% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Jan PROGNOSE: -0,1% gg Vm

Japan/Ausgaben privater Haushalte Jan +2,0% (PROGNOSE: -0,4%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Jan +1,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Jan 84,8%

Japan/Konsumneigung Jan -3,4 Pkt gg Vorjahr

US/Verbraucherkredite Jan plus 17,05 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Dez revidiert plus 15,36 Mrd USD (vorl: plus 16,55 Mrd USD)

