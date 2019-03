Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Schaeffler nach einem Treffen mit dem Vorstand von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe anerkannt, dass die Ziele für 2020 unrealistisch seien, lobte Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ebenso positiv sei die Ankündigung des Sparprogramms gewesen. Der kritische Punkt sei aber, dass sich die Marge in der Autosparte in den vergangenen drei Jahren halbiert habe./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 05:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-03-08/09:39

ISIN: DE000SHA0159