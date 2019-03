Zürich (awp) - Konjunktursorgen haben den Schweizer Aktienmarkt auch zum Wochenschluss fest im Griff. Der Leitindex SMI startet unter 9'300 Punkten in den Handel, nachdem er bereits am Donnerstag kurzzeitig unter dieser Marke gefallen war. Letztmals hatte er im Februar so tief notiert.Auslöser für die Ängste war einerseits ...

