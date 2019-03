Ein Fonds extra für Frauen? Ein Beispiel zeigt, dass so manches der speziell auf Frauen zugeschnittenen Anlageprodukte schlicht eine Unverschämtheit ist. Die Bedingungen für gute Fonds sind für beide Geschlechter gleich.

Schon seit 25 Jahren ist die Stuttgarter Frauenfinanzberatung im Geschäft. Gründerin Barbara Rojahn ist eine erfahrene Finanzberaterin, Unternehmerin und dreifache Mutter. Zu der sympathischen Dame bekommen Kunden schnell einen guten Draht und das hilft im Geschäft. Ein Investmentprodukt wie der "A&F Strategiedepot Core Dimensional Plus" (LU0399471373) ist für die Stuttgarter allerdings keine Zierde. Nicht nur der übertrieben komplexe Name ist an diesem Fonds Blendwerk. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass Frauen sich nicht der Illusion hingeben dürfen, dass die Produkte, die ihnen von Frauen verkauft werden, automatisch besser sind als das, was der Bankverkäufer an der Ecke ihnen ins Depot legt.

Für den Fonds hat sich die Frauenfinanzberatung einen Partner ins Boot geholt, der ebenfalls in Stuttgart residiert. A/Ventum führt den großspurigen Zusatz family office Consulting AG, was nach einem besonders exklusiven Anlegerzirkel klingt. Family Offices sind gewöhnlich die privaten Vermögensverwaltungen begüterter Unternehmer oder Erben. Der Begriff ist aber nicht geschützt, jeder kann ihn führen. Wenn monatlich A/Ventum und die Frauenfinanzberatung in Anlageausschuss-Sitzungen zusammentreffen, diskutieren sie unter anderem die Strategie des Investmentfonds A&F Strategiedepot Core Dimensional Plus. Der besteht aus rund 45 einzelnen ...

