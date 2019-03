Erfahrene Investoren freuen sich jedes Jahr auf den letzten Monat des Winters, denn dann gibt der CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2), Warren Buffett, seinen jährlichen Brief an die Aktionäre von Berkshire heraus. Das Schreiben geht einher mit den Finanzergebnissen des Versicherungsriesen für das Gesamtjahr und die Investoren erhalten einen guten Eindruck, wie Berkshire als Maßstab für die Gesundheit des Gesamtmarktes abgeschnitten hat. In diesem Jahr gibt es viele Schlagzeilen ...

