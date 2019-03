Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung der EZB, frisches Geld in den Bankensektor zu pumpen, hat den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuerst angeschoben. Allerdings wehrte die Freude darüber nicht allzu lange, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...