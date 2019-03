Appen Limited gab heute die Erlangung der ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung für seine Niederlassung in Cavite, Philippinen, bekannt, um die schnell wachsende Nachfrage nach human-annotierten Datensätzen zu befriedigen, die von Unternehmen weltweit zum Trainieren von Anwendungen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) verwendet werden.

Die Einrichtung wurde aufgebaut, um die Vertraulichkeit im Geschäftsverkehr zu gewährleisten und das Datenschutz-Management besser zu unterstützen. Die weltweit anerkannte Norm ISO/IEC 27001:2013 definiert die Anforderungen an ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) und einen prozessbasierten Ansatz zur Einrichtung, Implementierung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Verbesserung des ISMS.

Die Akkreditierung nach ISO/IEC 27001:2013 unterstreicht die Fähigkeit von Appen, an Datensätzen für Kunden zu arbeiten, die persönliche Angaben Daten, die möglicherweise eine bestimmte Person identifizieren könnten sowie andere sensible Materialien enthalten, wie z. B. Daten im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte.

"Die Appen-Niederlassung auf den Philippinen bietet unseren Kunden erweiterte Optionen zur Skalierung ihrer KI-Programme mit der Gewissheit, dass ihre sensiblen Daten und Projekte sicher bleiben", so Mark Brayan, Geschäftsführer von Appen. "Es ist die perfekte Ergänzung zu unserer Hochsicherheitseinrichtung in Großbritannien und ein wichtiger Teil unserer Suite von sicheren Lösungen für zu Hause und in Einrichtungen."

Appen arbeitet mit den weltweit führenden Technologieunternehmen sowie Unternehmen aller Branchen zusammen, um qualitativ hochwertige Daten für ihre Programme zum maschinellen Lernen bereitzustellen. Appens Sicherheitslösungen-Suite umfasst sowohl sichere Einrichtungen als auch sichere Remote-Mitarbeiteroptionen, die darauf ausgelegt sind, die maschinellen Lernprogramme der Kunden unter Wahrung des Datenschutzes zu skalieren. Die Anwendungsbeispiele reichen von der Spracherkennung in Smart Speakers über die Geodatenanalyse in selbstfahrenden Autos bis hin zu intelligenten Such- und Online-Werbeergebnissen.

Branchenanalysten schätzen, dass der Datenerhebungs- und Annotationsmarkt bis 2025 ein Volumen von bis zu 19 Milliarden US-Dollar erreichen wird etwa 10 des gesamten KI-Marktes. Das explosive Wachstum wird auf die große Nachfrage nach annotierten Daten zurückgeführt, die zur Verbesserung der Genauigkeit des KI-Algorithmus erforderlich sind. Aktuell benötigen laut McKinsey Global Institute etwa ein Drittel der KI-Anwendungen häufige oder monatliche Datenaktualisierungen und ein Viertel davon benötigt wöchentliche Aktualisierungen.

Die von Appen erstellten Datensätze umfassen Bild-, Text-, Audio-, Video- und Relevanzdaten sowie Sprach- und Natursprachdaten aus über 130 Ländern und mehr als 180 Sprachen und Dialekten.

Die heutige Ankündigung folgt auf Appens jüngste Berichterstattung über Rekordergebnisse von 364,3 Mio. AUD im Jahr 2018, was einem Wachstum von 119 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Während des Aktionärsgesprächs letzte Woche stellte Brayan die Wachstumsinitiativen von Appen für 2019 vor, zu denen auch die verstärkte Technologieentwicklung gehört, um die Produktivität der weltweit über 1 Million qualifizierten Auftragnehmer zu verbessern, die die KI-Schulungsdatensätze in Zusammenarbeit mit dem Client Services-Team von Appen entwickeln. Neben dem Ausbau der sicheren Lösungen von Appen plant das Unternehmen ebenfalls den Ausbau seiner Vollzeitkräfte und Investitionen in China, dem größten KI-Markt außerhalb der USA.

Appen wurde 1996 gegründet und verfügt über Niederlassungen weltweit, darunter Seattle, San Francisco, Detroit und Peking sowie auf den Philippinen, in Großbritannien und dem Hauptsitz in Sydney.

Appen ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung hochwertiger, menschlich kommentierter Datensätze für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Appen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Erfassung und Erweiterung einer Vielzahl von Datentypen wie Sprache, Text, Bild und Video. Mit fundiertem Fachwissen in mehr als 180 Sprachen und dem Zugang zu einer globalen Gruppe von über 1 Million qualifizierten Auftragnehmern arbeitet Appen mit Technologie-, Automobil- und E-Commerce-Unternehmen sowie Regierungen weltweit zusammen, um ihnen bei der Entwicklung, Verbesserung und Nutzung von Produkten zu helfen, die auf natürlichen Sprachen und maschinellem Lernen basieren.

