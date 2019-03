Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer gestrigen Ratssitzung hat die EZB die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings hätten die Währungshüter ihre sogenannte Forward Guidance zeitlich ausgeweitet. Die EZB erwarte nunmehr, dass die Leitzinsen bis mindestens Ende 2019 auf dem aktuellen Niveau bleiben würden. Gleichzeitig sei die Ausschreibung neuer langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO-3) angekündigt worden. Bemerkenswert sei, dass die neuen TLTRO's nur noch eine Laufzeit von zwei Jahren hätten und der Zinssatz während der Laufzeit an den jeweils geltenden Hauptrefinanzierungssatz angepasst werde. Dies stelle gegenüber den vorangegangenen TLTRO's eine Verschärfung dar und könne durchaus als ein erster, kleiner Schritt in Richtung normaler geldpolitischer Verhältnisse interpretiert werden. Vor einer endgültigen Bewertung müssten aber noch weitere Details zu TLTRO-3 abgewartet werden. Wie bei seinen Vorgängern solle auch beim neuen TLTRO ein Anreiz zur Kreditvergabe, wahrscheinlich in Form reduzierter Zinssätze für die Inanspruchnahme der Liquidität, eingebaut werden. (08.03.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...