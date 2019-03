Bayer: Glyphosat bleibt ein ständiger Begleiter

Die Frage, ob die milliardenschwere Monsanto-Übernahme ein großer Fehler war, wird Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) noch viele Jahre beschäftigen. Schuld ist vor allem Glyphosat. Im Zuge der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das Schlussquartal und Gesamtjahr 2018 teilte der Leverkusener DAX-Konzern mit, dass in Zusammenhang mit dem Pflanzenschutzmittel bis zum 28. Januar 2019 in den USA Klagen von etwa 11.200 Klägern zugestellt wurden. Bereits der erste Fall, in dem die Bayer-Tochter Monsanto im vergangenen Jahr zu einer millionenschweren Schadenersatzzahlung verdonnert wurde zeigt, welche enormen finanziellen Risiken lauern.

Allerdings hält man auf Unternehmensseite das erstinstanzliche Urteil in diesem Fall für falsch. Daher wurde Berufung eingelegt. Außerdem hält der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann dagegen, dass Bayer die wissenschaftlichen Fakten auf seiner Seite hätte. Dabei geht es vor allem um die mutmaßlichen Krebsrisiken von Glyphosat. Bayer selbst will laut Baumann dieses wichtige und sichere Herbizid für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft weiter entschieden verteidigen. Trotzdem bleibt Glyphosat auch ein Unsicherheitsfaktor. Dass die Monsanto-Übernahme jedoch viel Gutes für Bayer bedeuten kann, zeigten die Ergebnisse für das vierte Quartal 2018.

