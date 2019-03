Milliarden Investitionsstau, unpünktliche Züge, marode Schienen: Die Deutsche Bahn muss dringend etwas ändern. Ein Streit im Ruhrgebiet zeigt, warum das misslingt - und das Ausland uns belächelt.

Nur einen Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt beginnen die Probleme. Hans-Jörgen Wernicke und seine Mitstreiter haben sich auf dem Eltenberg versammelt, um einen besseren Blick auf das zu haben, was ihrem Dorf droht. Unter ihnen zieht sich der bewaldete Hang hin, bis zur Bundesstraße 8 und den Bahngleisen. Besonders hoch ist der Berg nicht, etwas mehr als 80 Meter. Doch das genügt der Bürgerinitiative schon, um ihn symbolisch aufzuladen: die höchste Erhebung der Niederlande sei das hier einst gewesen, sagen die Aktivisten. Damals, als der Eltenberg noch unter holländischer Verwaltung stand.

Heute blickt man von dem Hügel aus auf Grenze, Straße, Schienen und Wald. "Sollte das dritte Gleis nach den Plänen der Bahn gebaut werden, wäre all das hier weg", sagt Wernicke und lässt seine Hand über die Bäume auf dem Hang schweifen. Wo heute Idylle herrscht, verliefen dann Schiene und Umgehungsstraße direkt in den Berg hinein, gestützt von massiven Betonwänden. 17 der 80 Meter Berg seien dann künstlich, rechnet Wernickes Kollege Johannes ten Brink vor. Sollte das so kommen, will die Bürgerinitiative klagen. Der Landesverband des NABU habe seine Unterstützung bereits zugesagt.

Die Folge könnte ein langwieriger Rechtsstreit sein, Gutachten, Gegengutachten, womöglich Umplanung. Monate, wenn nicht Jahre Verzögerung. Es liefe also wie so häufig derzeit, wenn in der Bundesrepublik Infrastrukturprojekte geplant werden.

Die Strecke ist Teil eines 73 Kilometer langen und 1,5 Milliarden Euro teuren Projektes. Von der niederländischen Grenze bis nach Oberhausen im Ruhrgebiet will die Deutsche Bahn ein drittes Gleis bauen, die nach dem holländischen Landstrich benannte Betuwe-Linie. 55 Bahnübergänge müssen beseitigt, 38 neue Brücken und Unterführungen gebaut werden, um mehr Güterzüge auf die Strecke zu bekommen und Verspätungen zu reduzieren.Beides ist politisch gewollt - und von der Bahn dringend benötigt. Ihre Züge sind so unpünktlich wie selten zuvor. Nur drei Viertel der Fernverkehrszüge erreichten 2018 ihr Ziel zur geplanten Zeit. Grund: Viele Strecken, Weichen und Stellwerke sind überaltert. Über Jahrzehnte haben Konzern und Politik die Infrastruktur vernachlässigt. 10,7 Milliarden Euro wollen Bund und Bahn deshalb in diesem Jahr in die Modernisierung und den Ausbau des Schienennetzes investieren. Eine Rekordsumme. Aktuell ringen die Vorstände mit dem Verkehrsminister gar um noch mehr Mittel. Auf 57 Milliarden Euro beziffert die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG den Investitionsstau in Netz und Bahnhöfen beim Staatskonzern. Wolle man die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele erreichen, ergebe sich bis 2030 ein Investitionsbedarf von jährlich durchschnittlich fast zehn Milliarden Euro.

Streit statt Ausbau

Der Streit um die Betuwe-Linie zeigt jedoch: Selbst wenn das Geld bereitstünde - so einfach ist es mit dem Schienenausbau hierzulande nicht. Die meisten Projekte gehen ungefähr so problemlos vonstatten wie in Berlin der Bau von Flughäfen. Schuld daran sind vor allem drei Faktoren: die Planlosigkeit der Politik. Das Wirrwarr bei der Finanzierung. Und die Bahn selbst, die oftmals an Bürgern und Bedarf ...

