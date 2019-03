++ Anleger erhalten Arbeitsmarktdaten aus den USA ++ Pendant aus Kanada ebenfalls am frühen Nachmittag ++ US-Immobilienmarktdaten liefern Hinweise zum Zustand der US-Wirtschaft ++ Am Freitag sieht der Wirtschaftskalender ziemlich voll aus, da mehrere wichtige Berichte für heute geplant sind. Außerdem finden die Veröffentlichungen alle zum gleichen Zeitpunkt statt. Die Anleger erhalten ein Update zum Arbeitsmarkt aus den USA und Kanada. Die US-Immobiliendaten könnten ebenfalls die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. 14:30 Uhr | Kanada, Arbeitsmarktbericht: Am Mittwoch beschloss die Bank of Canada die Zinsen unverändert bei 1,75% zu lassen. ...

