++ Handelsdaten aus China belasten zusätzlich Risikobereitschaft ++ EZB klar dovisch eingestellt, EUR verliert an Boden ++ Brexit-Verhandlungen benötigen Durchbruch ++ DE30 kämpft mit weiteren Anzeichen von Schwäche ++ Die Wall Street baute am Donnerstag ihre Wochenverluste aus, wobei sich die Abwärtsdynamik beim technologielastigen NASDAQ deutlich beschleunigte. Die Werte des Tech-Sektors reagieren oft sensibler auf einen Stimmungswechsel und könnten mit dem sich im Wochenchart abzeichnenden Umkehrsignal als eine weitere Bestätigung für potenzielle Rückgänge am US-Aktienmarkt betrachtet werden. Während der heutigen Asien-Sitzung nimmt bei den asiatischen Aktien als auch bei den Futures der europäischen und amerikanischen Indizes (u.a. aufgrund der enttäuschenden Handelsdaten aus China) die Risikobereitschaft weiter ab. Diese waren im Februar nicht nur wie erwartet rückläufig, sondern verfehlten deutlich ...

