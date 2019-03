Die Aktien des Hypothekenfinanzierers Aareal Bank sind am Freitag als einer der schwächsten Werte im MDax um etwas mehr als 3 Prozent auf 27,33 Euro eingeknickt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge wurde die Kapitalquote des Instituts in einer Überprüfung der internen Risikomodelle von rund 65 Instituten durch die Europäische Zentralbank (EZB) am stärksten getroffen. Die Auswirkungen sind aber schon in der Jahresbilanz der Aareal Bank für 2018 berücksichtigt.

Zudem setzen die am Donnerstag reduzierten Inflationsprognosen der EZB Bankenwerte weiter unter Druck. Angesichts der neuen Inflationsschätzungen rechnen viele Finanzmarktakteure nun noch für lange Zeit mit ultra-niedrigen Zinsen. Niedrigzinsen aber sind tendenzielle schlecht für das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft von Banken, da die Margen hier dann in der Regel niedriger sind als in Zeiten höherer Leitzinsen./mis/stw

ISIN DE0005408116

AXC0086 2019-03-08/10:41