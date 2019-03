Wien (www.aktiencheck.de) - An den US-amerikanischen Börsen kam es gestern am vierten Handelstag in Folge zu Kursverlusten (Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420): -0,78%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0): -0,81%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427): -1,13%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...