Pirmasens (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Donatella Whisky sorgt seit einigen Jahren bereits für Furore mit seinen Whisky Produkten. Doch was macht den Whisky so teuer und wertvoll? Ein eindrucksvoller Blick hinter die Kulissen verrät so einiges. Hinter dem Namen Donatella steht eine lange Familientradition, die bis in das Jahr 1885 reicht. Doch rechtfertigt das auch die Preise die bei 1.800 Euro anfangen und bei rund 90.000 Euro pro Flasche enden?



Nein, das Geheimnis liegt tatsächlich darin das es sich bei dem edlen Tropfen um echte Handarbeit handelt. Nahezu jeder Produktions- und Abfüllprozess ist echte Handarbeit der Luxusmanufaktur. Selbst jedes Etikett wird noch liebevoll von Hand angebracht, mit einem Hologramm versehen und von dem Inhaber persönlich nummeriert und signiert. Alle Produkte dürfen nach der Endfertigung in der Manufaktur nur noch mit Samthandschuhen angefasst werden, um selbst Fingerabdrücke zu vermeiden. Der Qualitätsstandard der Manufaktur ist sehr hoch und wird seinem anspruchsvollen Kundenrkreis gerecht. Nur was dem hochwertigen Qualitätsstandard entspricht, darf die Manufaktur verlassen.



Donatella ist nicht nur Abfüller



Donatella Whisky ist nicht nur ein unabhängiger Abfüller und greift bereits in den Produktionsprozess seiner Partner-Destillerien in Schottland ein. Zum Teil verwendet Donatella eigene Grains und kombiniert diese mit verschiedenen Wasserquellen, Produktionsstätten und Lagerplätzen in Schottland. Auf diese Weise können die Produkte perfektioniert werden und jeder Edition kann seine eigene einzigartige Note verliehen werden. Donatella nennt diese Note selbst The Natural Cask, ein lieblicher leicht süßer Geschmack der seinem femininen Namen Donatella gerecht wird. Jeder Lead-Malt oder Blend bleibt jedoch seit vielen Jahren ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Die Produktpalette reicht vom 18 Jahre alten Blended Malt Scotch Whisky bis hin zum Juwel der Donatella Manufaktur, einem 65 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky.



Jede Flasche Whisky ist streng limitiert



So richtig wertvoll sind die Produkte jedoch auch wegen der Seltenheit. Alle Produkte aus dem Donatella Whisky Sortiment sind streng limitiert. Es gibt keine Massenware oder Großauflagen für den Einzelhandel. Die seltenen Kleinauflagen wurden zum Teil auf gerade mal 25 Flaschen limitiert, während die Großauflagen eine strenge Limitation von 250 oder auch 700 Flaschen nicht übersteigen. Bei manchen Editionen handelt es sich sogar um Unikatauflagen mit 60 Flaschen von denen jede einzelne Flasche ein einzigartiges Design hat. Alle Flaschen werden von Hand nummeriert und mit einem handsignierten, nummerierten Echtheitszertifikat ausgeliefert. Ein weiterer Grund warum die Produkte in den letzten Jahren so erstrebenswert für Liebhaber, Genießer und Sammler sind.



Untypisch für einen Whisky ist allerdings auch das Design. Donatella verwendet sein eigenes Flaschendesign mit dem bekannten goldfarbenen Donatella Verschluss. Über die Jahre hat die Luxusmanufaktur ihr ikonisches Flaschendesign optimiert und perfektioniert. Die prägnante Flaschenform hat sich zu einer Marken-Ikone und einem weltweiten Trendsetter in der Whisky- und Luxusbranche entwickelt.



Die Nachfrage steigt täglich



Der jüngste Einsteigerwhisky aus dem Sortiment hat bereits 2018 eine GOLD Auszeichnung bekommen bei einer 60-köpfigen Blindverkostung von den internationalen Spirituosen Awards. Diese Auszeichnung spricht natürlich für sich. Die Luxusmarke ist momentan so beliebt bei Genießern, Anlegern und Sammlern das, dass Unternehmen von dem Wirtschaftsblatt Financial Times als eine der wachstumsstärksten Unternehmen Europas geadelt wurde. Das Unternehmen belegt seit März 2019 Platz 12 der wachstumsstärksten Unternehmen Europas. Das macht den Luxusgiganten auch zur Nummer 1 der wachstumsstärksten Unternehmen der Luxus- und Spirituosenbranche im Jahr 2019.



Bei Auktionsplattformen erreicht jede Flasche Donatella Whisky derzeit unglaubliche Preise und die Nachfrage steigt nahezu täglich nach dem seltenen Tropfen. Auch wenn Donatella Whisky, in der wohl obersten Preiskategorie angesiedelt wurde ist jede Flasche dieser Familientradition ein echter Genuss. Ein Tropfen einer Familientradition und einer der hochwertigsten Manufakturen der Welt. Und genau das macht jede Flasche Donatella Whisky so wertvoll!



OTS: Donatella|Doretti newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133815 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133815.rss2



Pressekontakt: Mediensprecher/Public Relations Achim Wolf (D AND D) Tel: +49 (0) 6331 / 674277 presse@donatella-doretti.com



Kontakt für Presseinformationen, Interviews oder Pressefotos.