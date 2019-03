Eine wichtige News für Tesla: Der US-Autobauer teilte mit, die Finanzierung seiner China-Fabrik in Shanghai gesichert zu haben. Zahlreiche chinesische Banken (China Construction Bank, Agricultural Bank of China, ...) leihen Tesla rund 470 Millionen Euro. Damit rücken Sorgen über die finanzielle Lage von Tesla zunächst wieder in den Hintergrund. Langfristiges Ziel ist eine Produktionskapazität von 500.000 Elektroautos alleine im neuen China-Werk.

