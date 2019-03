Bonn (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen geldpolitischen Ankündigungen der EZB erwischten die Marktteilnehmer offensichtlich auf dem falschen Fuß, so die Analysten von Postbank Research.Es sei wohl mehrheitlich nicht damit gerechnet worden, dass sich die Währungshüter bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf die Ausschreibung mehrerer neuer TLTRO's festlegen würden. In der Folge sei die zehnjährige Bundrendite um 6 Basispunkte auf 0,07% gefallen und habe damit ihr niedrigstes Niveau seit Oktober 2016 markiert. Die Renditen fünf- und zweijähriger Bunds hätten um 5 bzw. 3 Basispunkte auf -0,40% bzw. -0,55% nachgegeben. Hauptprofiteur der EZB-Entscheidungen seien aber italienische Staatsanleihen gewesen. Deren Rendite sei im zehnjährigen Laufzeitenbereich den zweiten Tag in Folge um 12 Basispunkte gefallen. Die Bewegungen an den europäischen Märkten hätten auch auf den US-Anleihemarkt ausgestrahlt. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries habe um 6 Basispunkte auf 2,64% nachgegeben. (08.03.2019/alc/a/a) ...

