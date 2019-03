FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.03.2019 - 11.00 am



- SOCGEN CUTS EUROPEAN FINANCIALS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT)



- BARCLAYS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 510 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 310 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 850 (785) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 275 (265) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 470 (465) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.64% TO 7112 (CLOSE: 7157.55) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1759 (1820) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6800 (6300) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BBA AVIATION PRICE TARGET TO 338 (354) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAGA PLC TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 120 (140) PENCE - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 185 (146) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/SOCGEN RAISES EUROPEAN CONSUMER STAPLES TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - SOCGEN CUTS EUROPEAN BASIC INDUSTRIES TO 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - SOCGEN RAISES EUROPEAN UTILITIES AND REAL ESTATE TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - SOCGEN RAISES RECKITT BENCKISER. ASTRAZENECA UND SSE TO 'PREMIUM LIST'



