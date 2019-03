Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach aktuellen Marktdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Die Daten des Airline-Dachverbands IATA (International Air Transport Association) für Januar signalisierten einen guten Jahresstart für den internationalen Passagierverkehr, schrieb Analyst Myles Walton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Frachtverkehr hinke dieser Entwicklung hinterher. Welche Rückschlüsse dies auf die Geschäfte der beiden weltgrößten Flugzeugbauer zulasse, dürften die kommenden Monate zeigen./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

