Trotz diverser regulatorischer Eingriffe und einer leicht

rückläufigen EBITDA-Marge konnte das Spital Zollikerberg das Jahr

2018 erfolgreich abschliessen. Die Patientenzahlen stiegen insgesamt

um 4 % an. Eine fulminante Entwicklung verzeichnete dabei die

Geburtshilfe mit 2'248 Neugeborenen, was einem Zuwachs von 9 %

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Weitere wichtige Ereignisse waren

diverse Wechsel im Kader sowie die Eröffnung neuer Räumlichkeiten für

die Tagesklinik und für ambulante Sprechstunden.



Gesteigerte Patientenzahlen



Das Spital Zollikerberg durfte mit 10'791 Fällen 1 % mehr

stationäre Patientinnen und Patienten verzeichnen als im Vorjahr.

Ambulante Fälle wurden 52'278 behandelt, was 2'200 mehr entspricht

als im Jahr zuvor. Das Total der Patienten stieg um 4 % von 60'785

auf 63'069. Die stationären Fallzahlen der Inneren Medizin lagen

dabei erfreuliche 3 % über dem Vorjahr. Bei den Geburten konnte das

Spital Zollikerberg fast jeden Monat einen Geburtenrekord

verzeichnen. Spitzenmonat war der Juli mit 228 Neugeborenen. In 2018

erblickten insgesamt 2'248 Neugeborene die Welt, was einem Zuwachs

von 9 % gegenüber dem Vorjahr (2'057 Neugeborene) entspricht. Die

durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag mit 5.0 Tagen minimal höher

als im Vorjahr.



Veränderungen bei den Klinikleitungen



Die Leitung der Klinik für Neonatologie wurde neu von Prof. Dr.

Vera Bernet, langjährige Leiterin der Neonatologie am Kinderspital

Zürich, übernommen. Ebenfalls hatte die Chirurgie einen

Chefarztwechsel zu verzeichnen: Dr. Stephan Müller, seit 2006

Chefarzt Chirurgie und Klinikleiter, wird als Senior Leitender Arzt

Viszeralchirurgie und Senior Experte für medizinische Prozesse im

Bereich Informatik am Spital tätig bleiben. Als Nachfolger setzte

sich der bisherige Leitende Arzt, Dr. Andreas Schierz, in einem

breiten Kandidatenfeld durch. In der Klinik für Innere Medizin wurde

die medizinische Leitung aufgrund auswärtiger Engagements des

Chefarztes und Klinikleiters, Prof. Dr. Ludwig Theodor Heuss, durch

die Beförderung von Dr. Patrick Muggensturm vom stellvertretenden

Chefarzt zum Co-Chefarzt verstärkt. Für das Fachgebiet der Onkologie

konnte mit Dr. Tammo Bartnick ein zweiter Leitender Arzt gewonnen

werden. Die Frauenklinik hat bei der Rekrutierung einer neuen Leitung

des Ambulatoriums mit Dr. Henrik Lutz gleichzeitig ihr Angebot im

Bereich der Beckenbodenoperationen ausgebaut.



Neue Räumlichkeiten für ambulante Dienste



2018 konnte der letzte Teil des Projektes Nordbau in Betrieb

genommen werden. Die Tagesklinik als auch ein neuer Bereich für

ambulante Sprechstunden der Inneren Medizin eröffneten in neuen

grosszügigen Räumlichkeiten. Der Stiftungsrat hat darüber hinaus die

Bewilligung für den Anbau Zentrum Nord erteilt, in dem Platz für die

nächste Generation radiologischer Grossgeräte (MRI und CT) geschaffen

werden soll. Auch soll die Kinder-Permanence näher an das Spital

angebunden werden, um die Prozesse für die kleinen Patienten zu

optimieren. Zusätzlich sind weitere Räumlichkeiten für andere

ambulante Tätigkeiten nötig, die einen steigenden Anteil der

Spitalleistungen ausmachen.



Ertragssteigerung bei gestiegenem Betriebsaufwand



Der Ertrag des Spitals konnte zwar gegenüber dem Vorjahr leicht

gesteigert werden (+0,5 %), der Betriebsaufwand stieg hingegen

deutlicher an (+2 %). Das Ziel einer EBITDA-Marge von 12 % konnte

damit knapp eingehalten werden (12 %), sie ist aber zum zweiten Mal

in Folge rückläufig und widerspiegelt die Problematik

gleichbleibender, respektive sinkender Erträge (Tarmed und

Zusatzversicherung) bei gleichzeitig steigenden Kosten

(Geburtsklinik, Operationen, Informatik). Ebenfalls war ein Rückgang

bei den stationären Fällen der Chirurgie sowie der Gynäkologie zu

verzeichnen. Verantwortlich dafür war vor allem die neue kantonale

Regelung, die eine Reihe von Eingriffen nur noch ambulant erlaubt.



Über das Spital Zollikerberg



Als privates Akutspital mit öffentlichem Leistungsauftrag trägt

das Spital Zollikerberg zur optimalen medizinischen Versorgung des

Grossraums Zürich bei. Jährlich behandelt das Spital mehr als 10'000

Menschen stationär sowie rund 50'000 ambulant und führt circa 7'000

Operationen durch. Mit über 2'200 Neugeborenen im Jahr ist das Spital

Zollikerberg eine der beliebtesten Geburtskliniken im Kanton Zürich.

Das Dialyse-Zentrum gehört mit 23 Plätzen zu den grössten Zentren im

Kanton Zürich. Das von der Stiftung Diakoniewerk Neumünster -

Schweizerische Pflegerinnenschule getragene Spital bietet ein breites

Angebot an medizinischen Leistungen in der Inneren Medizin, der

Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe inkl.

Neonatologie an. Mehr als 100 angestellte Ärztinnen und Ärzte sowie

rund 60 Belegärzte gewährleisten eine umfassende medizinische

Betreuung.



