Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS von 16,00 auf 15,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Gegensatz zu den US-Investmentbanken seien die geschäftlichen Trends bei den meisten europäischen Häusern schlechter, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die gelte besonders für UBS und Credit Suisse. Bei UBS sei ein relativ starker Rückgang im Geschäft mit Börsengängen sowie Fusionen und Übernahmen zu beobachten gewesen./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 00:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 00:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-08/11:28

ISIN: CH0244767585