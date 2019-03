Im schwierigen Marktumfeld zählt die Aktie der Deutschen Telekom als konservativer Wert am Freitag zu den stärkeren Titeln im DAX. Der Ausbruch über die 15-Euro-Marke steht nun unmittelbar bevor. Insgesamt bleibt die Situation für den Telekomriesen aber schwierig. In den USA verzögert sich nun die Entscheidung über die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint.

Den vollständigen Artikel lesen ...