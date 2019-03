Unterföhring (ots) - Kräftiges Digital-Wachstum: Um satte 62 Prozent legen die Videoabrufe über alle "The Voice Kids"-Digital-Plattformen im Vergleich zum Vorjahr zu. Die Zahl der täglichen Nutzer steigt 2019 sogar um 84 Prozent. Durchschnittlich 700.000 Videoviews generiert die Musikshow täglich auf ihren digitalen Kanälen. Der beliebteste Clip ist die Blind Audition der beiden Schwestern Mimi und Josefin (15,13, Augsburg) mit dem Song "Creep" (Radiohead), der alleine weltweit mehr als sechs Millionen Mal über alle Plattformen abgerufen wurde. Als weitere Reichweitentreiber zeigen sich die neuen webexklusiven Überraschungs-Clips, in denen voicekids-Talente ahnungslose Mitbürger mit spontanen Auftritten begeistern, zum Beispiel in einem Berliner Einkaufszentrum. Alle Infos rund um "The Voice Kids", die Auftritte der Talente, exklusive Interviews und Clips gibt es jederzeit über www.the-voice-kids.de.



Und das sind die Talente in der vierten "Blind Audition" von "The Voice Kids": Ali (14, München), Cora (14, Berlin), Evelyne (14, Glinde bei Hamburg), Helena (14, Oberkochen bei Aalen), Jorden (15, Weilerbach bei Kaiserslautern), Laura-Céline (13, Jettingen-Scheppach bei Günzburg), Leon (12, Winsen an der Luhe bei Hamburg), Max (15, Düsseldorf), Ruza (10, Bad Vilbel bei Frankfurt), Teodora (9, Berlin), Theresa (13, Graz/Österreich) und Timur (12, Berlin).



