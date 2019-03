Fundamental: Am Donnerstag hatte die EZB ihre Wachstumsprognose für die Eurozone deutlich nach unten korrigiert. Die Euro-Währungshüter erwarten nun für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 1,1 statt 1,7 Prozent. Erst am Vortag hatte auch die OECD ihre Wachstumsprognose für die Eurozone von 1,8 auf 1,0 Prozent gesenkt. Entsprechend gaben auch am Devisenmarkt zuletzt die EZB-Tauben die Richtung vor. Der Euro gab zu anderen Währungspaaren nach, darunter auch zum Schweizer Franken. Das hatte den zuvor noch positiven Effekt von Konjunkturdaten für die Eurozone, Einkaufsmanagerindizes und Einzelhandelsumsatz waren gestiegen, zunichte gemacht.

