Die Tesla Aktie hat in den letzten Tagen weiter an Wert verloren und geht nun auf die Unterstützung des letzten Jahres zu. Aktuell notiert sie auf einem neuen Jahrestief 2019. Elon Musk hat in den letzten Tagen nicht zur Vertrauensrückkehr beigetragen. Zahlreiche Käufer im asiatischen Markt waren mit den Preissenkungen für die Autos nicht einverstanden. Sie hatten vor ein paar Wochen fast das Doppelte für die Fahrzeuge bezahlen müssen. In Zukunft erfolgt der Vertrieb nur noch über eine digitale ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...