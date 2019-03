Der Blick auf die Details des jüngsten "trading update" der jüngste Steinhoff International Holdings N.V. (kurz "Steinhoff") zeigt, dass dieser Konzern im Grunde eine Art Gemischtwarenladen ist. Haushaltsgüter in Großbritannien, Bekleidung in Südafrika, und so weiter und so fort. Interessanterweise findet sich auch der Bereich "Automotive" im trading update. Dem Bereich ging es übrigens erstaunlich gut gemessen am Umsatzwachstum. Denn bei "Automotive" hieß es demnach +7% auf 381 Mio. Euro Umsatz. ... (Peter Niedermeyer)

