Potsdam (ots) - Kommenden Montag (11.03.2019) wird ein Superstar in der Radio TEDDY-Morgenshow ab 6:30 Uhr am Mikro stehen: Lena Meyer-Landrut! Die Sängerin und "The Voice Kids"-Jurorin ist zu Gast bei den Radio TEDDY-Moderatoren Cristina und Tobi in Potsdam und sendet mit ihnen live.



Vor ein paar Wochen hat die ESC-Gewinnerin auf Instagram gepostet, dass sie unbedingt mal ins Radio will. Prompt reagierten Cristina und Tobi und bekamen nach ein paar Tagen die Zusage: "Ich komme zu euch in die Radio TEDDY-Morgenshow."



Tausende Hörer-Fragen sind seitdem bei Radio TEDDY angekommen. Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann: "Wir freuen uns auf Lena! Sie ist einer der absoluten Lieblingsstars der Kinder in Deutschland." Auch Cristina und Tobi sind schon mega-aufgeregt. Cristina findet es "unglaublich, dass ein Superstar wie Lena morgens live mit in der Show sitzt", und Tobi freut sich, weil er dann bei diesem Frauenpower-Duo "vielleicht ein wenig chillen kann".



Radio TEDDY ist deutschlandweit das erste und einzige 24-Stunden-Programm für Familien und Kinder und sendet in Berlin/Brandenburg, Bayern, Bremen/Bremerhaven, Thüringen, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern.



