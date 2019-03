Hamburg (ots) -



Sie möchten sich gesund ernähren, Sie wissen aber nicht genau wie? Dann ist das neue Magazin LECKER good food (EVT: 8. März) aus der beliebten LECKER-Familie genau das Richtige für Sie. Noch nie war gesund essen so unkompliziert - und dabei auch noch so lecker. Weg mit den falschen Gedanken an Verzicht und strenge Diäten: Auf 92 Seiten liefert das Heft nicht nur schmackhafte healthy Rezeptideen, die sich ganz easy nachmachen lassen, sondern räumt auch mit einem vermeintlichen Ernährungsdiktat auf. LECKER good food - das ist gesundes Essen nach dem neuesten Erkenntnisstand der Ernährungswissenschaften, aber ohne Zwang, sondern ganz individuell und alltagstauglich.



"Wir möchten unseren Lesern Berührungsängste mit dem Thema Healthy Food nehmen, denn sich gesund zu ernähren, ist meist einfacher als gedacht und hat nichts mit Dogmen und Verzicht zu tun", erklärt Gabriele Mühlen, Chefredakteurin von LECKER good food. "Vielen Menschen ist bewusst, dass Ernährung einen großen Einfluss auf ihr Wohlbefinden und ihre Lebensfreude hat. Ihnen fällt es nur schwer, Gewohnheiten zu verändern. Dabei ist der häufigste Irrglaube, dass gesund kochen kompliziert und aufwendig sei. Hier setzen wir mit LECKER good food an."



Für alle gesundheitsbewussten Genießer bietet das Heft zahlreiche trendy Rezeptideen zum Nachkochen, wie die tollen Ramen-Rezepte aus der Erstausgabe zeigen. In der Rubrik "Wie macht ihr das eigentlich?" berichten Prominente und Experten, wie sie sich gesund ernähren. In Ausgabe #1 verrät etwa Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen ihr Ernährungsgeheimnis. Daneben gibt das Heft Tipps für die einfache Zubereitung und liefert Wissenswertes zu Lebensmitteln und neusten Food-Trends - von Naturweinen bis zum neuen Super Food "schwarze Sapote". Auch medizinische Aspekte finden im Magazin eine fundierte Einordnung durch Fachleute wie Ernährungswissenschaftler und Ärzte. In der ersten Ausgabe räumt etwa TV-Ärztin Dr. Anne Fleck in einem großen Interview mit falschen Vorurteilen über Fett auf und stellt ihre "Doc Fleck"-Ernährungsmethode vor.



LECKER good food wird viermal im Jahr erscheinen. Die Erstausgabe kommt am 8. März. Die Druckauflage liegt bei 100.000 Exemplaren. Der Copypreis beträgt 4,99 Euro.



Über House of Food



House of Food ist das Foodnetzwerk der Bauer Media Group - Deutschlands größtem Food-Verlag mit 60 Medien-Marken mit Food-Content. Wir bringen Marken und die richtigen Zielgruppen an einen Tisch. Unser Leistungsportfolio reicht von crossmedialem Content in Print, Digital und Social Media über Video- und Fotoproduktionen bis hin zu Markeninszenierung durch Events und Influencer-Kampagnen. Wir sind DER Zielgruppenversteher! Millionen Menschen lesen unsere Zeitschriften und besuchen unsere Portale. Und das jeden Tag. Wir produzieren mehr als 14.000 Seiten Food-Content - jedes Jahr. Wir wissen, was wir tun: wir haben bereits 100.000 Rezepte entwickelt, gekocht, gestylt und geshooted. Alles in einem Haus, alles aus einer Hand. Und: von Hamburg in die Welt - in der Hansestadt werden Rezepte für Kunden und Magazine in den USA, England, Frankreich, Polen, Russland und Tschechien produziert. www.house-of-food.com



Über die LECKER-Markenfamilie



LECKER ist kulinarischer Lifestyle und steht für den Trend der unkomplizierten Küche mit Genuss und Leidenschaft. Als eine der beliebtesten und erfolgreichsten Marken im Foodsegment begeistert LECKER monatlich fast 400.000 Zeitschriftenleser (MA 2018/ PM II), über 7 Mio. Unique User und mehr als 1 Mio. Social Media Fans von Facebook über Instagram bis hin zu Pinterest. Die innovative Foodmarke steht für geballte Foodkompetenz: Profiköche, Foodstylisten, Redakteure und Fotografen sind an der Erstellung des redaktionellen Food-Contents beteiligt. Zur Foodmarke gehören das monatliche Magazin, die 4x im Jahr erscheinenden Bookazines sowie das Premium-Foodportal www.LECKER.de.



