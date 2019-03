Paris - Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und Deutschland haben den europäischen Börsen am Freitag weitere Verluste eingebrockt. Diese fielen allerdings nicht annähernd so heftig aus wie an den asiatischen Aktienmärkten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 sank um die Mittagszeit um 0,58 Prozent auf 3289,73 Punkte. Er steuert damit nach der vorangegangenen Rally auf den dritten schwächeren Tag in Folge sowie ein Wochenminus von gut einem halben Prozent zu. Der französische Cac 40 verlor zuletzt 0,49 Prozent auf 5241,87 Punkte und der britische FTSE 100 sank um 0,83 Prozent auf 7097,96 Punkte.

Die chinesischen Exporte sind im Februar gegenüber dem Vormonat unerwartet stark gefallen. Auch die Importe gingen zurück. Doch trotz des Handelsstreits mit den USA verkaufte China seit Jahresbeginn für 290 Milliarden US-Dollar mehr Waren auf dem amerikanischen Markt, als es von dort importierte. Derweil verzeichnete die deutsche Industrie beim Auftragseingang ...

