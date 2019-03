Das Kaufinteresse gegenüber der Gemeinschaftswährung hat zugenommen und so konnte der EUR/USD das kritische Niveau von 1,1200 überwinden. EUR/USD schaut auf US Daten Das Paar entfernt sich vom 2019 Tief aus dem Bereich der 1,1180 und so konnte die 1,1200 überwunden werden, während die Dynamik des Greenback nachlässt. Die Anleger verarbeiten in der ...

