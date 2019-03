München (ots) - Die spanische Vereinigung "Las Kellys" ist am 7. März auf der ITB in Berlin für ihr Menschenrechtsengagement mit dem diesjährigen "TO DO Award Human Rights in Tourism" ausgezeichnet worden. Vergeben wird der international anerkannte Preis vom Studienkreis für Tourismus und Entwicklung in Kooperation mit dem Roundtable Human Rights in Tourism und Studiosus Reisen München.



Der Name der spanischen Vereinigung "Las Kellys" ist Programm, denn er bedeutet im Irischen "Kriegerinnen". Das Bündnis setzt sich für die Rechte des Reinigungspersonals im Hotelgewerbe ein. Mittlerweile zählt der Zusammenschluss rund 2.000 Mitglieder. Mit dem "TO DO Award Human Rights in Tourism" werden Initiativen, Projekte und Einzelpersonen geehrt, die sich in besonderer Weise für den Schutz und die Einhaltung menschenrechtlicher Prinzipien entlang der touristischen Wertschöpfungskette einsetzen. Eine Fachjury wählt eigenständig potenzielle Preisträger aus und bewertet deren Arbeit. Erstmals ausgelobt wurde der Preis anlässlich der ITB 2017.



Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe Studiosus



Studiosus ist mit 281.419.000 Euro Umsatz und 105.258 Teilnehmern im Jahr 2018 der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Die hohe Qualität der Programme, hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und der Nachhaltigkeitsgedanke wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. "Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verantwortung" - so lautet beispielsweise eines der fünf übergeordneten Unternehmensziele. Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer nachhaltigen, das heißt in einer ökologisch vertretbaren, sozial verantwortlichen und ökonomisch sinnvollen Form zu ermöglichen. Am Firmensitz in München sind derzeit 350 Mitarbeiter beschäftigt, davon 25 Auszubildende. Zudem arbeiten 570 Reiseleiterinnen und Reiseleiter für Studiosus. Gegründet wurde Studiosus am 12. April 1954.



