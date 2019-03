In Frankreich sind 2018 knapp 900 Megawatt neue PV-Leistung installiert worden. Insgesamt sind in dem Land Solarstromanlagen mit knapp neun Gigawatt Leistung am Netz. Wie das französische Ministerium für nachhaltige Entwicklung mitteilte, liegt das Niveau der Neuinstallationen mit 862 MW leicht unter Vorjahr, als 882 MW erreicht wurden. Insgesamt wurden 9,2 Terrawattstunden Strom aus Solarenergie ...

