Die 3000 im ATX sieht man aktuell wieder ziemlich deutlich von unten. Auch heute Vormittag schaut es zunächst durchwachsen aus. Momentan sind das Billiggeld sowie steigende Konjunktursorgen die Themen. Am Nachmittag kommt der US-Arbeitsmarktbericht, dieser könnte eine Richtung vorgeben. Hier die Wien-Top/Flops von heute Vormittag, Zumtobel erholt sich etwas, dafür sind die ATXFive-Titel voestalpine und Andritz unter Druck. Bawag 2.09% voestalpine -3.24% Zumtobel 1.67% Andritz -2.74% Verbund 1.39% FACC -2.44% Heute schicken wir das Börse Social Magazine #26 in die Druckerei. Mit einer grossen virtuellen Roadshow nach Stuttgart (15 Unternehmen), Partner die Deutsche Handelskammer. Und eine physische Roadshow haben wir ja am 18.3.: ...

