Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Frauentages" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.742,10 -0,47% +9,46% Euro-Stoxx-50 3.286,19 -0,68% +9,49% Stoxx-50 3.031,78 -0,67% +9,84% DAX 11.432,30 -0,74% +8,27% FTSE 7.086,04 -1,00% +6,38% CAC 5.241,85 -0,49% +10,81% Nikkei-225 21.025,56 -2,01% +5,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,59% +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,71 56,66 -1,7% -0,95 +20,9% Brent/ICE 65,16 66,30 -1,7% -1,14 +19,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,90 1.285,78 +0,6% +7,12 +0,8% Silber (Spot) 15,10 15,04 +0,4% +0,06 -2,6% Platin (Spot) 817,16 815,00 +0,3% +2,16 +2,6% Kupfer-Future 2,88 2,91 -1,1% -0,03 +9,2%

Am Ölmarkt hinterlassen die Wachstumsbedenken Spuren. Dort bröckelten die Preise ab.

Mit dem jüngst deutlich gesunkenen Goldpreis geht es dagegen etwas nach oben. Das Edelmetall profitiert von seinem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen in Krisenzeiten, vor allem aber von der Aussicht auf weiter niedrige Zinsen, weil es dadurch relativ an Attraktivität gewinnt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street hat seit dem Vortag das Thema Wachstumssorgen entdeckt. Als Auslöser dienten gesenkte Wachstumsprognosen der EZB flankiert von einer ähnlichen Diskussion in den USA. Für die zeichnete Fed-Gouverneurin Lael Brainard, die eigentlich als Falke verschrien ist, verantwortlich. Denn die US-Notenbankerin äußerte sich betont taubenhaft. Bereits zuvor hatte es aus verschiedenen Richtungen reduzierte Wachstumsschätzungen gehagelt. Nun erhalten die Konjunkturpessimisten am Freitag neue Nahrung, denn die chinesischen Exportdaten bleiben klar unter den Erwartungen. Die Börse in Schanghai erlebte den schwärzesten Tag seit fünf Monaten. Dazu gesellt sich ein Bericht, wonach sich beiden Seiten im US-chinesischen Handelsdisput weitgehend einig seien, Peking aber zu den finalen Details noch Einwände vorbringe. Es droht die fünfte Sitzung mit Abgaben in Folge. Allerdings haben Anleger in Gestalt der US-Arbeitsmarktdaten noch einen Pfeil im Köcher. Die Arbeitsmarktdaten haben durchaus das Zeug, die Karten neu zu mischen. Zwar wird ein geringerer Stellenaufbau als noch im Januar vermutet, aber das Bild sinkender Arbeitslosenraten dürfte sich laut Unicredit nicht ändern.

Um 7,7 Prozent südwärts geht es vorbörslich mi Okta. Der Spezialist für Identitätserfassung enttäuscht mit seinem Gewinnausblick die Analystenschätzungen. Die ebenfalls präsentierten Viertquartalszahlen hatten gewinnseitig ebenfalls enttäuscht.

Einen Kurseinbruch um 25,2 Prozent erleben Eventbrite. Der Online-Ticketvermarkter übertraf mit seinem Quartalsumsatz zwar die Erwartungen, wies aber zugleich mit 13 Millionen einen höher als erwarteten Nettoverlust aus. Daneben fiel der Umsatzausblick von Eventbrite enttäuschend aus. Hintergrund ist die länger als geplant dauernde Integration von Ticketfly, wie das Unternehmen mitteilte.

Costco Wholesale wartet mit guten Geschäftszahlen auf. Costco werden um 4,5 Prozent nach oben genommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2018

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +304.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 4,0% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,11% gg Vm 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar (ursprünglich 20.2.2019) Baubeginne PROGNOSE: +9,5% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Sorgen um die Konjunktur belasten weiter die Stimmung an den Aktienmärkten. Global setzt sich die Serie negativer Nachrichten fort. Schlechte Auftragseingänge auf Deutschland gesellen sich zu schwachen chinesischen Konjunkturdaten und zum pessimistischeren Wirtschaftsausblick der EZB vom Vortag. Der Euro liegt mit gut 1,12 Dollar weiterhin in der Nähe des neuen 20-Monats-Tiefs vom späten Donnerstag. Am Anleihenmarkt werfen zehnjährige Bundesanleihen nur noch 0,05 Prozent ab, so wenig wie seit knapp zweieinhalb Jahren nicht mehr. Bis zu neun Jahren Laufzeit müssen Anleger nun Geld in Form negativer Renditen bezahlen. Gefragt ist neben den Bundesanleihen auch Gold. Sorgen machen sich Anleger auch um die Wall Street, an der zuletzt der starke Dollar auf die Stimmung drückte. Unter Druck stehen neben den konjunkturabhängigen Rohstofftiteln besonders die Autowerte, deren Stoxx-Branchenindex um 1,9 Prozent einbricht. Zu den Konjunktursorgen kommen hier neue Ängste vor "Strafzöllen." Bei den Verhandlungen mit den USA gebe es nicht die erhofften Fortschritte, heißt es. Dem negativen Trend entziehen können sich nur die Telekomtitel, deren Index um 0,4 Prozent steigt, und die Versorger, deren Index 0,1 Prozent zulegt. Beide Branchen gelten als zinssensitibel und konjunkturresistent. Eon gewinnen 1 Prozent und Deutsche Telekom 0,3 Prozent. Gefragt sind auch die zinssensitiblen Immobilien-Aktien. Essilorluxottica geben um 5,4 Prozent nach. Die Zahlen des frisch fusionierten Konzerns sind gut, doch hätte sich der Markt angesichts der Monopolstellung im Brillenmarkt einen optimistischeren Ausblick gewünscht, heißt es im Handel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 17.37 Uhr % YT EUR/USD 1,1216 +0,21% 1,1199 1,1220 -2,2% EUR/JPY 124,71 -0,16% 124,32 125,26 -0,8% EUR/CHF 1,1327 +0,08% 1,1309 1,1325 +0,6% EUR/GBP 0,8583 +0,32% 0,8565 0,8569 -4,6% USD/JPY 111,18 -0,39% 111,00 111,64 +1,4% GBP/USD 1,3069 -0,09% 1,3077 1,3093 +2,4% Bitcoin BTC/USD 3.870,25 +0,21% 3.872,00 3.869,92 +4,1%

Am Devisenmarkt wird der Euro nach dem EZB-Nackenschlag wieder über 1,12 Dollar gehandelt. Vor den EZB-Aussagen lag er noch bei knapp über 1,13 Dollar. Zuletzt war er im Sommer 2017 so niedrig bewertet. Gesucht ist der Yen, der traditionell als sicherer Hafen gilt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit teils dramatischen Kursverlusten und den schlechtesten Wochenergebnissen seit langem haben sich die Aktienmärkte in Ostasien verabschiedet. Konjunktursorgen, untermauert von schwachen chinesischen Handelsdaten, und neue Skepsis bezüglich einer baldigen Einigung im US-chinesischen Handelsstreit sorgten für Aktienverkäufe auf breiter Front. Ein Kursdebakel erlebte die Börse in Schanghai, wo der Composite regelrecht abstürzte und den schlechtesten Handelstag seit fünf Monaten erlebte. Das Fass quasi zum Überlaufen brachte aus Börsianersicht die gesenkte Wachstumsprognose der EZB, verstärkt durch nach hinten verschobene Zinserhöhungserwartungen. Zuvor in der Woche hatte es bereits negative Konjunktursignale aus Australien gegeben und außerdem deutlich gesenkte OECD-Prognosen für das BIP-Wachstum in Europa. Darauf war es am Vortag in den USA bereits deutlicher nach unten gegangen mit den Kursen. Dieser Trend setzte sich in Asien verstärkt fort. In Seoul erlebte der Kospi das stärkste Wochenminus seit Oktober. Der japanische Nikkei beschleunigte seine Talfahrt. Dass die japanischen BIP-Daten für das vierte Quartal 2018 nach oben revidiert wurden, ging in dem stark eingetrübten Stimmungsumfeld unter. Die wieder aufflammenden Konjunktursorgen erhielten neue Nahrung von deutlich schlechter als erwartet ausgefallenen Ex- und Importdaten aus China. Negative Nachrichten gab es auch von den US-chinesischen Verhandlungen im Handelsstreit. Laut der New York Times soll es in wesentlichen Detailfragen noch keine Einigung geben. Zu den größeren Verliereren in der Region gehörten vor dem Hintergrund der fallenden Renditen am Anleihemarkt Aktien aus dem Finanzsektor. In Schanghai wurden PICC und CSC "Limit down" 10 Prozent niedriger gehandelt.

CREDIT

Mit der Tendenz zur Ausweitung zeigt sich eine eher vorsichtige Reaktion bei den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Nach den deutlich gesenkten Wachstums- und Inflationsprognose der EZB scheint sich zunächst die Sorge vor einer wirtschaftlichen Abkühlung durchzusetzen. Bei den Bundesanleihen nähern sich die Zehnjährigen schon wieder der Null-Prozent-Marke. Die Analysten der Commerzbank sehen vor allem Finanzwerte der Peripherie als die Hauptnutznießer der EZB-Aussagen. Europas Kernbanken dürften hingegen mit dem "Lower-for-longer"-Ausblick zu kämpfen haben. Aufgrund hoher kurzfristiger Risiken bleiben sie auch bei den NonFinancial-Zyklikern weiter vorsichtig. Die Analysten von BofA-Merrill Lynch nennen die taubenhaften Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi aber "good news" für den Kreditmarkt. Auch die diversen Stimuli aus China seien positiv für Europas Kreditmarkt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz-Vorstände streichen für 2018 mehr Geld ein

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 08, 2019 07:05 ET (12:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.