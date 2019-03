Ökonom Thomas Staubhaar von der Universität Hamburg hält das neue "Bürgergeld" in Italien für Populismus. Er fürchtet, dass dieses Projekt der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens eher schadet.

WirtschaftsWoche: Herr Straubhaar, Sie sind seit Langem ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Freut es Sie, dass die italienische Regierung jetzt in diese Richtung geht und ein "Bürgergeld" von 780 Euro für bedürftige Alleinstehende und von 1280 Euro für Familien mit zwei Kindern einführt?Thomas Staubhaar: Nur im Prinzip. Fakt ist: Alle europäischen Volkswirtschaften stehen vor den gleichen Herausforderungen von demografischer Alterung und Digitalisierung, das schreit geradezu nach neuen Konzepten in der Sozialpolitik. Ein Grundeinkommen liefert da passende Antworten. Aber in der Praxis ist das italienische Modell nichts anderes als populistisch. Es ist nur ein zusätzliches Wahlgeschenk und lässt alles Alte und Überholte des italienischen Sozialstaates unversehrt.

Italien ist hoch verschuldet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...