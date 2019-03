Das Unternehmen ThyssenKrupp kommt einfach nicht zur Ruhe. Der Aktienkurs bewegt sich immer weiter nach unten. Nun wurde ein neues Mehrjahrestief erreicht. Dieses könnte zu einer weiteren Abwärtsbewegung beitragen. Aktuell liegt der Kurs sogar wieder unter dem Bollinger Band. Kurs taucht zum zweiten Mal in Folge in den überverkauften Bereich des Relative Stärke Index ein. In den nächsten Tagen könnte der Kurs dadurch etwas stabilisiert werden.

Gleitende Durchschnitte deuten Trendbewegung an! ... (Maximilian Weber)

