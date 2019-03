Da Stromversorgungslösungen immer kleiner und immer leistungsfähiger werden sollen, nehmen die Herausforderungen bei der thermischen Auslegung eines Designs erheblich zu. Darüber hinaus gibt es eine ständig wachsende Liste von Normen und Vorschriften, die eingehalten werden müssen, insbesondere im Bereich elektromagnetische Störungen (EMI).

Diese Herausforderungen müssen gelöst werden - und zwar schnell. Moderne Stromversorgungsmodule werden immer fortschrittlicher, um die Anforderungen komplexer Halbleiter zu erfüllen, die sie mit Strom versorgen sollen, damit Entwicklern mehr Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Die Stromversorgung wird jedoch häufig in den letzten Phasen eines Projekts hinzugefügt, was meist sehr kritisch ist und bei Verzögerungen die Markteinführung behindern kann.

Konfigurierbare Stromversorgungen

Mit dem Übergang von der analogen zur digitalen Regelung haben sich die Konfigurations- und Steuerungsmöglichkeiten von Stromversorgungsmodulen erheblich verbessert. Digital Power ermöglicht eine neue Generation hochkonfigurierbarer und modularer Stromversorgungen, da keine externen passiven Bauelemente mehr erforderlich sind, um zum Beispiel die Funktion des Regelkreises zu verändern.

Diese Module ermöglichen hochentwickelte, aus mehreren Bauteilen bestehende Stromversorgungssysteme, die so aufgebaut sind, dass sie die Anforderungen komplexer moderner Halbleiterbauelemente wie FPGAs mit der präzisen Sequenzierung mehrerer Versorgungsschienen erfüllen können. Da einzelne Module durch Softwaresteuerung aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden können, sind Techniken wie das Phase-Spreading möglich, mit dem sich Systeme "On the Fly" rekonfigurieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...