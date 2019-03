Die Störungsfreiheit und Geschlossenheit der Schutzbeschichtung elektronischer Baugruppen hinsichtlich Klima- und Schadgassicherheit wirkt sich wesentlich auf deren Zuverlässigkeit aus. Besonders eine Kantenflucht an Anschlusskontakten und Porenkanäle in Lack-Poolingbereichen können schädigend sein. Durch die Anwendung des Coating-Layer-Tests von Zestron werden Defekte in Schutzlackierungen oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...