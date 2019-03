US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Teils enttäuschende Daten zur Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hätten für Auftrieb gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Im Februar waren kaum noch neue Stellen in der US-Wirtschaft geschaffen worden. Die US-Regierung meldete einen Zuwachs um 20 000 Arbeitsplätze, während die Markterwartung bei einem Anstieg um 180 000 lagen.

Ein stärker als erwartet ausgefallener Anstieg der Stundenlöhne konnte die Kurse im frühen Handel nicht belasten. Im Februar waren die Löhne um 0,4 Prozent im Monatsvergleich gestiegen. Die Markterwartung lag bei plus 0,3 Prozent.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,45 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 3/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,42 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 3/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,63 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 3/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,02 Prozent./jkr/bgf/mis

