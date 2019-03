Jahrzehntelang waren die Großmärkte der Cash-Garant der Metro. Doch der Kult um superbillige XXL-Packungen ist längst verblasst. Nun will Konzernchef Olaf Koch seine Kernkunden - die Gastronomen - zurückerobern.

Metro-Chef Olaf Koch kann sich die Zukunft seines Konzerns in der Mittagspause ansehen. Nur ein paar Hundert Meter von der Zentrale entfernt liegt der Düsseldorfer Cash & Carry-Markt, der vor einigen Monaten komplett umgebaut und im Sommer 2018 wiedereröffnet wurden. Nun liegen die ersten Zahlen des Großexperiments vor. Sie seien "sehr ermutigend", sagt Koch, kaum dass er den Markt betreten hat. Im blauen Sakko und dunkler Jeans stellt er sich zu einer Gruppe Journalisten, die sich am Eingang um den Düsseldorfer Marktleiter Michael Widmer versammelt hat, um die neue Filiale zu inspizieren - und gleichsam einen Blick auf Strategie und Ausrichtung des Großhandelsgeschäfts von Metro zu werfen. Denn allein mit der sogenannten Cash & Carry-Sparte will der Konzern künftig sein Geld verdienen.

Die Kaufhof-Warenhäuser, die lange Jahre zu Metro gehörten, wurden verkauft. Die Elektronikketten Media Markt und Saturn spaltete Koch vom Lebensmittelhandel ab und derzeit verhandelt er "mit einer Handvoll Interessenten" über den Verkauf der SB-Warenhauskette Real. Bis April, spätestens im Mai soll ein Ergebnis vorliegen.

Gelingt der Deal, wäre Koch am Ziel. Aus dem Gemischtwarenladen Metro hätte er einen reinen Großhändler geformt, der sich auf das Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen in der Gastronomie und im Einzelhandel konzentrieren kann. Nur, ist das für Metro überhaupt erstrebenswert?

Immerhin ringt die Großmarktsparte zumindest in Deutschland seit Jahren um den richtigen Kurs. Mit immer neuen Konzepten haben Koch, sein Vorgänger Eckhard Cordes und ihre zahlreichen Cash & Carry-Chefs versucht, das Geschäft im Heimatmarkt auf Kurs zu bringen - und sind bislang allesamt gescheitert. Nun also der nächste Ansatz: Insgesamt sechs Märkte in Nürnberg-Buch, Nürnberg-Eibach, Krefeld, Essen und Leipzig wurden bereits umgebaut - sowie der in Düsseldorf.Bevor der Rundgang startet, führt Koch die Journalistenschar in einen kleinen Besprechungsraum neben dem Eingang. ...

