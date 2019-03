Viele Commerzbank-Mitarbeiter reagieren mit Unverständnis und Beschwerden, weil sie geringere Boni bekommen sollen. Dabei sind die Banker in guter Gesellschaft.

In diesen Tagen erfahren die Mitarbeiter vieler Großbanken, wie hoch die Boni ausfallen, die ihnen ihre Arbeit im vergangenen Jahr eingebracht hat. War das in früheren Jahren Anlass für Champagnerduschen oder spontane Kurztrips auf die Malediven, herrscht in diesem Jahr bei vielen die Ernüchterung vor. Das variable Gehalt fällt bei vielen Instituten deutlich geringer aus als erhofft.

Das bekamen zuletzt auch die Mitarbeiter der Commerzbank zu spüren. Wie das "Handelsblatt" berichtet, hat Personalchefin Bettina Orlopp die Mitarbeiter im Intranet der Bank auf sinkende Boni für das abgelaufene Jahr vorbereitet. Die variable Vergütung soll um rund 100 auf 134 Millionen Euro fallen.

Rein betriebswirtschaftlich ist das logisch. Zwar ist der Gewinn der Commerzbank im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Gleichzeitig hat die Bank allerdings eingeräumt, dass sie zentrale Ziele ihrer Strategie ...

