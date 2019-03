Genau 107 Batteriebusse lieferte Solaris 2018 an Kunden in Belgien, Tschechien, Spanien, Deutschland, Norwegen, Polen, Rumänien, die Slowakei, Schweden und Italien aus. Beim Absatz von E-Bussen in Europa kam der polnische Hersteller damit nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 17 Prozent. Nach einer unternehmensinternen Statistik sind die Polen im vergangenen Jahr in Sachen Marktanteil nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...